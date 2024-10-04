鳥取県智頭町の“ピンク色の駅舎”で知られる恋山形駅への「気持ち悪い」投稿で批判を浴びるラッパー・呂布カルマが、高校生との“SNSガチ喧嘩”を展開しているとして呆れる反応が寄せられてしまった。発端は9月22日のXでの投稿。呂布は駅舎全体がピンクに塗られ、至る箇所にハートのマークやアニメのイラストが描かれた恋山形駅の写真を添えて「何だこの駅…気持ちわりぃ…」「俺が暮らしてる街の駅だったら使いたくないけど