社会の分断が言われて久しいアメリカで「近未来を映す黙示のようだ」と話題を呼び大ヒットしたアクション映画。連邦政府から19の州が離脱し政府軍と戦いを繰り広げる設定がショッキングな話題作である。父親が政治風刺漫画家のアレックス・ガーランド監督は、本作では政治的主張は表に出さないように心がけたという。それでもクライマックスのホワイトハウスでの激しい戦いは、トランプ支持者の議事堂襲撃を思わせるなど、現実