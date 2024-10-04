4人組バンド・ゴールデンボンバーが現在のエアーバンド形式を取り入れたのは、メンバーの致命的な欠点を補うためだったという。10月2日、「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演した同グループのボーカル・鬼龍院翔が“エアー化”への経緯を明かしている。もともとはお笑い芸人を目指し、吉本興業に入所していた過去がある鬼龍院だが、“才能がないのかも…”と挫折し、音楽の世界に参戦。はじめに高校の同級生だった喜