自分のことって、自分じゃなかなかわからないもの。今回は直感で選んだ答えから「意中の彼に対するあなたにあったアピール法」を診断します。友達や彼にもやってもらったら、知らなかった新しい一面に気づけるかも♡意中の相手に対するあなたに合ったアピール法が分かります！アピールの仕方も人それぞれ。普段の行動や気持ちから、あなたの資質が社交的なのかどうか、直接アピールするほうがいいのか、それとも待つほうがい