サンコーは10月4日、タテ型の温水/熱水洗濯機「ニオイウォッシュ」を発売した。内部にヒーターを搭載しており、最大80度まで温度を高めた熱水で洗浄できる。サンコー公式オンラインストアでの価格は49,800円。内部にヒーターを搭載しており、最大80度まで温度を高めた熱水で洗浄するタテ型の温水/熱水洗濯機「ニオイウォッシュ」ヒーターを内蔵し、最大80度の熱水で洗える縦型洗濯機。洗濯コースは、熱水80度、温水60度、温水40度