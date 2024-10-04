イングランド・リーズ市の地元紙『Yorkshire Evening Post』は3日、EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）のリーズ・ユナイテッドFCに所属するMF田中碧の日本代表選出を受けて、同選手にかかる負担を懸念した。10月の2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の日本代表メンバーに選ばれた田中は、日本時間11日午前3時に行われるサウジアラビア代表戦とオーストラリア代表戦（同月15日の午後7時35分）の2連戦を控えて