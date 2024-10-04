男性は、彼女と別れたいときどのような行動をとるのでしょうか？今回は、男性が「別れを意識しているときに見せるサイン」を、体験談やインタビューをもとに3つご紹介します。ぜひチェックしてみてくださいね。会う時間や頻度が減るこれまで頻繁に会っていたのに、急に会う時間や頻度が減ってきた場合、彼が距離を置き始めているサインかもしれません。この変化に気づいたら、直接的なコミュニケーションを心がけることが重要です