韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「대학생（テハクセン）」の意味は？「대학생（テハクセン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、ある学生のことです。いったい、「대학생（テハクセン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解