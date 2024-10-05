経団連の十倉雅和会長、日本商工会議所の小林健会頭、経済同友会の新浪剛史代表幹事は４日、首相官邸で石破茂首相と会談した。経済３団体側は、賃上げ環境の整備や安定的なエネルギー供給などの優先すべき課題をまとめたそれぞれの要望書を手渡し、石破政権の経済政策への反映を求めた。首相は「とにもかくにもデフレ脱却だ」と応じた。十倉氏は会談後、記者団の取材に対し、「デフレからの完全脱却には投資や賃上げをやってい