タリーズコーヒージャパンは、運営する通信販売サイト「タリーズ オンラインストア」が不正アクセスを受けたことにより、クレジットカード情報を含む個人情報9万2685件が漏洩した可能性があると発表した。 対象のユーザー 個人情報漏洩の懸念の対象者は、2020年10月1日～2024年5月23日の期間中に「タリーズ オンラインストア」において会員登録をした9万2685人