（岡田アナウンサー）「道庁東側赤レンガテラスの緑地で午後３時ごろ、シカが見つかりました。１時間ほど経ちましたが動きはなく、一時見えたときは座っていました」札幌中心部に現れた１頭のシカ。２０２４年１０月４日午後３時すぎ、道庁・赤れんが庁舎の前庭にシカが出没し、警察や道職員などが警戒に当たりました。札幌市内ではここ数日、シカの目撃が相次いでいます。２日午前２時ごろには、北大植物園の方向から道路を