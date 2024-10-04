今回は、オーストリア留学中の私がオーストラリアの若者に人気のブランドを紹介しようと思います！私は最小限の服でオーストラリア留学に1年間来ましたが、このブランドたちのお陰でオシャレを楽しむことが出来ています（笑）。オーストラリアに留学・ワーホリ予定の方、必見です！GLASSONS (グラッソンズ)オーストラリアの学生に大人気のGLASSONS！流行のアイテムはこのお店に行けば手に入ります。価格帯はUNIQLOと同じくらいで、