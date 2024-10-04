【モデルプレス＝2024/10/04】女優の山本美月が10月4日、自身のInstagramを更新。ドラマ撮影中の事故による現状を報告した。【写真】山本美月、事故後のSNS更新で見せた姿◆山本美月、撮影中の事故受け現状報告山本は「皆様、ご心配おかけして申し訳ございません」と謝罪するとともに「私はとっても元気です！！」と報告。「皆さんに作品が届く日を楽しみに、撮影頑張ります」とつづった。動画配信サービス「Hulu」を運営する「HJ