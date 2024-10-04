ＴＢＳ「プレバト」が３日、放送され、女優の田中道子が「第３回色鉛筆コンクール」で初優勝した。発表の瞬間、「ヤバい、ヤバい！」と小躍り。涙にくれた。同番組では水彩画でも活躍し、芸能界屈指の画家として名をはせ、色鉛筆でも「名人５段」を保持している田中。しかし特番のタイトルには縁がなく、１位を取れないと「クソっ！」「泣いていいですか！」と感情むき出しに悔し涙をこぼしてきた。この日は、１位と２位の