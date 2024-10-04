「紀州のドンファンは早貴被告と離婚したいと言っていた」。別の女性が「私は結婚を迫られていた」と明かしました。「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助さんが急性覚醒剤中毒で死亡したのが2018年5月24日。野崎さんの元妻で、野崎さんを殺害した罪などに問われている須藤早貴被告の裁判に証人として出廷したのは、死の直前に野崎さんと会っていた女性です。検察「初めて会ったのは？」証人の