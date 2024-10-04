今月1日から新たな制度に生まれ変わった「東京ゼロエミポイント」。最大8万円もお得に家電が購入できるチャンスなのです。■家電が最大8万円お得！対象は？店員「ゼロエミポイント分、1万5000円引かせていただいて」古いエアコンを買い替えた男性。約30万円の新製品を1万5000円引きで買うことができました。エアコンを買い替えた男性「ありがたいですね」利用したのは東京都の補助金制度。最大で、なんと8万円引きに。家庭