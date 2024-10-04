地域の緑化活動として自動車販売会社「大分トヨペット」が大分県にサクラの苗木を贈りました。 【写真を見る】大分トヨペットが桜の仲間「ジンダイアケボノ」の苗木15本を県に贈るこれまで1万8千本植樹 贈呈されたのは濃いピンクが特徴の「ジンダイアケボノ」15本です。大分トヨペットは「ふれあいグリーンキャンペーン」の一環として、これまでに1万8千本以上の苗木を贈呈しています。 （大分トヨペット・與縄裕