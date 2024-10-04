きょう10月4日は「刀匠（とうしょう）」からの語呂合わせで日本刀の日です。伝統ある豊後刀の復興に取り組む刀匠が佐藤知事を表敬訪問しました。 【写真を見る】10月4日は「日本刀の日」 豊後刀の復興に取り組む刀匠の平清明さん・房與さんが魅力をPR大分 日本刀の魅力をPRしようと大分県庁を訪れたのは県内で刀づくりに取り組む刀匠の平清明さんと房與さんです。 10月4日は刀匠からの語呂合わせで「日本刀の日」に認定され