［４日ロイター］ - イランの最高指導者ハメネイ師は４日、金曜礼拝で演説し、今週のイスラエルに対するミサイル攻撃は「合法かつ正当」でイスラエルの「罪」に対する最低限の罰とし、イスラエルの敵対勢力は「努力や能力を倍増させ、攻撃的な敵に抵抗すべき」と呼びかけた。イスラエルへの攻撃後、ハメネイ氏が公の場に姿を見せるのは初めて。金曜礼拝で演説も約５年ぶりとなる。ハメネイ氏は「数日前の我が国の軍隊の素晴らし