前線などの影響を受け、奥能登豪雨の被災地は3日連続の雨となりました。こうしたなか、現地では浸水などの被害を受けた住宅に対する「被害認定調査」が開始されました。 輪島市では、2日の降り始めから多いところで90ミリ近い雨が降っています。地震や豪雨により地盤がゆるんでいる場所もあり気象台では土砂災害に注意・警戒するよう呼びかけています。こうした中、輪島市や珠洲市では奥能登豪雨で被害を受けた住宅の被害認定調