コーヒーチェーン「タリーズ」の通販サイト「タリーズ オンラインストア」で、不正アクセスにより個人情報、クレジットカード情報が流出した可能性があることが発覚した。2024年10月3日、タリーズコーヒージャパン（東京都新宿区）が公式サイトで発表した。流出した可能性のある情報の中には、クレジットカードのセキュリティコードも含まれていることから、SNSでは一部で「セキュリティコードを保管していたのでは」とする声が寄