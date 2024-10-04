この秋は、人里でのクマの大量出没が懸念されています。もし、街なかにクマが現れたら…。金沢市内で市街地での出没を想定した訓練が行われました。 「つい先ほど町内のクリ園周辺で大きなクマ一頭を目撃しました。至急、出動お願いいたします」訓練は、金沢の市街地に成獣のクマ一頭が出没したという想定で行われ猟友会や住民などおよそ40人が参加。通報から捕獲までの手順を確認しました。 石川県生活環境部自然環境課・能