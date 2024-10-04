秋の登山の服装について解説します。秋の山では、山頂付近は氷点下の可能性もありますので、服装で体温調節をすることが大切です。山の気温のしくみ秋の山では、思った以上に気温が低い可能性もありもあすので、登山時は服装での体温調節が必要になります。山の上の気温の特徴について、長野県の穂高岳連峰を例として簡単に説明します。穂高岳のふもとは長野県松本市で、標高は約600mです。登山口となる上高地は標高約1500m、経由