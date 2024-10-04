ABEMAオリジナル連続ドラマ『透明なわたしたち』が毎週月曜23時より配信されている。全6話中の3話まで現在配信されており、作品に対する反響が続々と集まっている。【写真】『透明なわたしたち』ポスターカット【2点】今作は、福原遥演じる週刊誌ゴシップライターの碧が、2024年渋谷で起こった身元不明の青年による凶悪事件の犯人が高校の同級生ではないかと気付き、高校時代を回想しながら、真相を追いかけていく社会派群像サスペ