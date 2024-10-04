めちゃ小さい！ダイハツの「極小トラック」超小型モビリティ、いわゆる「マイクロカー」の需要が世界的に高まっており、日本でも配達用のひとり人乗りマイクロカーが走行しているシーンを目にする機会が増えました。しかし、現在のようなマイクロカー需要が高まるずっと以前の1990年代に、ダイハツは軽自動車規格よりも小さい「ひとり乗りトラック」を販売していたのです。めちゃ小さい！ダイハツの「極小トラック」そのク