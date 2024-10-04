日本将棋連盟は４日、奨励会を三段で退会した中七海さんが１１月１日付けで関西所属の女流棋士に転向することを発表した。９月に２６歳の年齢制限を迎えた中は、当時開催中の三段リーグで勝ち越せば特例規定で次回への参加が可能だったがかなわず、退会が決まった。中が女流棋士への資格申請書を提出し、奨励会規定の「奨励会２級以上で退会の場合は、退会時の段級位でそのまま女流棋士の資格を得る」に従い、女流三段となる