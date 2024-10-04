「勉強嫌いの息子の中学受験は、完全に親のエゴでした。でも最後に『中学受験をしてよかった』という息子の言葉を聞いてホッとしています」こう語るのは、森将人さん。慶應義塾大学を卒業した元大手証券ディーラーだ。中学受験は「挑む」大きなきっかけだ。しかし挑む者には当然失敗もついてくる。その「あと」どうするのかは周囲の大人もサポートが必要になる。では森さんはどのように「親のエゴ」と感じたのか。そして子どもとど