フジテレビでは、10月7日（月）から「兄弟拉麺」をフジテレビが運営する動画配信サービスFODにて#1、#2を18時より配信、25時25分から#1を地上波放送することが決定した。その後、毎週月曜日に配信・放送される予定だ。「兄弟拉麺」は、韓国にて、TV CHOSUNとディスカバリーチャンネルコリアが共同制作し、2023年5月から同時放送したバラエティ番組だ。イ・スンギ、カン・ホドン、ペ・イニョクの3人が、日本の人気観光地である江の