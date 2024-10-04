渋谷の「路上飲み」禁止はいよいよ通年に！ 今回の条例の改正で、夜の渋谷で横行する迷惑な路上飲酒は改善されるのだろうか。 渋谷区は10月1日より、年間を通して夜間の路上飲酒を禁止する改正条例を施行した。渋谷駅周辺の路上や公園など公共の場所の対象エリアにおいて、午後6時から翌朝5時までの時間帯で飲酒が禁じられる。同区ではこれまで、ハロウィーンやカウントダウンなどの大規模なイベント時に限って路上飲酒