ハズレなしのキャラクターくじの最新作『TOM and JERRY FUNNY ART！ 4』が、全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて11月8日（金）より順次発売。アニメ『トムとジェリー』のへんてこなシーンを集めた本作は、初登場となる特賞を含めてシリーズ最大規模の充実したラインナップとなっている。＞＞＞全部ほしくなる！ 可愛すぎる景品一覧はこちら！（画像82点）『トムとジェリー』シリーズは、1940年に発表された短