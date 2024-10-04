チェコブランドから最新EVが登場チェコのスコダは10月1日、新型EV「エルロック（Elroq）」を欧州で発表した。5人乗りのコンパクトSUVで、航続距離は最長581kmとされる。【画像】派手過ぎず、機能性を重視した内外装デザイン【スコダ・エルロックを写真で見る】全34枚10月18日から受注開始予定で、価格は3万3000ユーロ（約530万円）からと主要な競合車種よりも安価な設定となっている。英国を含む欧州各国で発売される予定だ。ス