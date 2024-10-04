映画『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』の本編画像をアップデートした「特別版」の上映を記念した舞台挨拶が、公開初日となる9月20日（金）に東京・新宿ピカデリーで開催された。『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』は、2000年代初頭に一大ブームを巻き起こしたTVシリーズ『機動戦士ガンダムSEED』『機動戦士ガンダムSEED DISTENY』の続編として制作された、『ガンダムSEED』シリーズ20年ぶりとなる完全新作劇場アニメ。2024年1月26