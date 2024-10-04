新宿・歌舞伎町に集まる若者「トー横キッズ」のために東京都が設置した相談窓口で、女性の下半身を触るなどしたとして先月、都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された25歳と20歳の男性について、東京地検は3日、不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。