レスリングのパリ五輪女子フリースタイル53キロ級金メダリストの藤波朱理（20＝日体大）が2日放送のMBSテレビの特番「やすとものNEWSここ3か月」に出演。対戦相手に感じる"強さ"について語った。「当たった瞬間に何か感じる？」と聞かれた藤波は、「最初笛が鳴った瞬間に、触った感じで分かります」と告白。さらに「どっちが強いとか分かる？」という質問には、「分かると思います」と明かした。その流れで「海原やすよ とも