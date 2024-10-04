４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて１５銭円高・ドル安の１ドル＝１４６円３０〜３２銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６１円３３〜３７銭で大方の取引を終えた。