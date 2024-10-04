4日の関東は晴れたかと思えば雨が降ったりと、変わりやすい天気の一日となりました。また、東京都心は気温が30℃を超え、季節外れの暑さになりました。この先の秋雨や気温の傾向を、気象予報士の木原実さんに聞きました。■5日も関東や東海は傘手放せず4日の関東は予想以上に前線の影響を受け、東京も変わりやすい天気の一日となりました。この前線の影響で、関東だけでなく全国的にも広い範囲で雨が降っています。午後6時、西日本