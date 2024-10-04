■ゴルフ・アジアパシフィックアマチュア選手権 第2日（4日、静岡・太平洋クラブ御殿場コース、7217ヤード・パー70）優勝者には翌年の「マスターズ」と「全英オープン」の出場権が与えられるアジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権。濃霧の為、大幅に遅れてスタートした2日目は、首位と1打差の4アンダー、2位からスタートした中野麟太朗（早大3年）は、13ホールを消化した所で日没サスペンデッドとなった。中野は5ホールを残し