YouTuberとして活動するゆんさんが、4日までに自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開しました。【写真】ミニスカコーデを披露するゆんさんこの日、ゆんさんは「テレビ収録終わりの私服」として、秋らしいカラーリングのミニスカートコーデをアップ。「何年も気に入って履いてるパッチワークが可愛い」と綴っています。昨年5月にYouTuberグループ・Fischer'sのシルクロードさんとの結婚、今年4月に第一子の出産を発表したゆんさ