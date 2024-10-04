2024年11月8日（金）より、東劇・新宿ピカデリーほか全国21館の映画館にて「METライブビューイング2024-25」が上映がスタートする。 ニューヨークに位置する世界最高峰のメトロポリタン・オペラ（通称：MET）の最新ステージを、日本に居ながらにしてスクリーンで楽しむことができる、METライブビューイング。MET最新シーズンが今秋より現地で開幕となり、日本では11月8日