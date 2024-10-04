Netflix『THE BOYFRIEND』の劇中歌で話題、韓国出身オルタナティブ・エレクトロ・バンド GLEN CHECKのジャパン・ツアーの開催が決定した。 ジャパン・ツアーは、2025年1月20日（月）東京 豊洲PIT、1月21日（火）大阪 心斎橋 BIGCATにて開催される。 なお、現在Creativemanメンバー先行を実施中。オフィシャル先行は、イープラスにて10月9日（水）から開始となる。