9月下旬、香川県高松市の商業施設でショルダーバッグを盗んだとして、高松市の男がきょう（4日）逮捕されました。 窃盗の容疑で逮捕されたのは、高松市檀紙町の無職の男（47）です。 警察によりますと、男は9月26日午前11時15分ごろ、高松市内の商業施設でショルダーバッグ1個（販売価格16万2800円）を盗んだ疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。