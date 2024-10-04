今回ご紹介するのはそーき(爪楊枝P)さんがニコニコ動画に投稿した『ふたりでとことこツーリング250-02〜南九州市郡地区 コスモス畑〜』です。投稿者メッセージ（動画説明文より）10月下旬、南薩でもコスモスが開花しているという話を聞いたので、見に行くことにしました。今回は目的地での写真撮影回です。■郡地区 コスモス畑〒891-0701 鹿児島県南九州市頴娃町郡https://maps.app.goo.gl/1edEBptYfc1s1PT28国道か