一日一組限定の貸切宿“LOCA THE JUNPU”が、10月5日（土）から、兵庫・新温泉町諸寄にオープンする。【写真】開放感あふれる！マグマスパ式サウナなど楽しめる施設の様子■絶品グルメも楽しめる今回誕生するLOCA THE JUNPUは、山陰海岸ジオパークの中核に位置し、日本遺産認定の「麒麟のまち」として伝統と歴史の香る漁港町・諸寄の美しい海に面した情緒ある漁港町にひっそりと佇む離れの宿。一日一組限定の貸切宿で、マ