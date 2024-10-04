ナガノによるX発漫画『ちいかわ』に登場する“話題のラーメン屋さん”をイメージした店舗「ちいかわラーメン 豚」の3店舗目が、11月15日（金）から期間限定で、大阪の心斎橋PARCOにオープンすることが発表された。【写真】11．15発売！新商品の「レンゲ」が超かわいい■待望の関西初上陸！今回登場する「ちいかわラーメン 豚」は、これまで『ちいかわ』コラボカフェで販売されてきた、マンガ内に登場するラーメンを再現した