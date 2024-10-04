4日の大井競馬3Rで実に珍しい2頭立ての競馬が行われた。2歳新馬戦のダート1400メートル戦。当初は5頭立てで出走馬、枠順が確定したが、2頭が疾病で出走取消。1頭が馬体故障で競走除外となり2頭となった。大井競馬で2頭立ての競馬が行われたのは初めて。ゲートインしたのはカミュ（牡2＝松浦裕）とライジンバローズ（牡2＝福永敏）。ライジンバローズが好スタートを切り、カミュは出遅れ気味。ライジンバローズが約1馬身のリー