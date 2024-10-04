◇パ・リーグ楽天ー西武（2024年10月4日楽天モバイル）4日に楽天モバイルで予定されていた楽天―西武戦は天候の回復が見込めないため、午後5時40分に雨天中止が決定。連盟特別管理試合のため、パ・リーグ連盟と球団で協議のうえ、試合中止判断となった。振替試合は9日となる。4日に先発予定だった藤井聖投手（28）は5日の日本ハム戦（同）にスライドすることが決定。自己最多の12勝目をかけて、登板する。チームの今季