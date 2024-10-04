◇女子ゴルフツアースタンレーレディースホンダ第1日（2024年10月4日静岡県東名CC＝6610ヤード、パー72）第1ラウンドが行われたが、悪天候によるコースコンディション不良のためスタートが遅れ、日没サスペンデッドとなった。ツアー2勝の河本結（26＝RICOH）が12ホールを終えて5バーディー、ボギーなしの5アンダーとし、暫定の単独首位に立った。渡辺彩香（31＝大東建託）、柏原明日架（28＝富士通）、新垣比菜（25