10月4日（金）、お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜～金曜13時～15時30分）が放送。朝日新聞の「自民、「裏金議員」原則公認へ衆院選で比例重複も容認、首相方針」という記事を紹介し、大竹と青木がコメントした。 石破茂首相（自民党総裁）は、派閥の裏金事件で処分を受けた議員らについて、次期衆院選で原則公認する方針を固