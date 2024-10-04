お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組、『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）10月4日の放送は、朝日新聞出版 朝日新書の『ロシアから見える世界なぜプーチンを止められないのか』を著した、朝日新聞論説委員の駒木明義氏が出演。金曜パートナーの壇蜜とともに、本の内容やロシアについて伺った。 大竹「駒木