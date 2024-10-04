10月4日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後4時台「ニュースアップデート」のコーナーで、共同通信企画委員・西野秀氏に「派閥なき総裁選挙」について話を伺った 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「早くも総裁選挙中の発言とのブレが色々と指摘されている石破総理大臣